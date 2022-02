Un tube du chanteur turc Tarkan inspire les opposants de Recep Tayyip Erdogan

ASSOCIATED PRESS

Sortie jeudi soir sur YouTube et Twitter, la nouvelle chanson de la popstar turque Tarkan est aussitôt devenue un tube aux accents très politiques… Le titre, dans lequel l’artiste promet la fin prochaine des « souffrances », a été vu près de 8 millions de fois en moins de 24 heures.

Avec notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer

Les paroles de « Geççek » – contraction de « geçecek », littéralement « ça va passer » – sont assez explicites pour que l’opposition en fasse un chant de ralliement, et assez impersonnelles pour éviter à Tarkan de s’attirer trop d’ennuis. Du moins, peut-il l’espérer.

La popstar y chante par exemple « tout à une fin, cette souffrance passera aussi », « laisse-nous tranquille, papa » ou encore, selon la façon dont on choisit de traduire, « il/elle/cela partira comme il/elle/cela est venu ». Mais la chanson ne cite aucun nom, aucun fait politique, pas plus que son clip vidéo. Ce dernier montre des Turcs rongés d’ennui dans les embouteillages, au travail, chez eux qui se mettent à sourire, puis à danser quand ils entendent le premier couplet.

Un artiste de plus en plus engagé

Sur les réseaux, l’opposition – tous partis confondus – a repris en chœur le refrain #geççek et remercié l’artiste. Les partisans du pouvoir, à l’inverse, ont accusé Tarkan de travailler pour l’opposition, voire pour les « ennemis de la Turquie ».

Le chanteur aux 30 ans de carrière se montre de plus en plus engagé ces dernières années, notamment contre les violences faites aux femmes, les projets du pouvoir qui nuisent à l’environnement, ou encore les pressions sociales et religieuses sur la jeunesse.

