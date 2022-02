Aux yeux des Émirats arabes unis, les drones menacent leur sécurité nationale

Aux Émirats arabes unis, les autorités ont mis en garde ce dimanche 20 février 2022 contre la menace que représentent les drones pour la sécurité nationale. Cet avertissement intervient quelques semaines après plusieurs attaques de drones qui ont visé le territoire de ce pays.

Avec notre correspondant à Dubaï, Nicolas Keraudren

À l'UMEX, une conférence sur les systèmes de défense téléguidés qui vient d'ouvrir ses portes à Abu Dhabi, les dernières technologies sont présentées, notamment en matière de drone.

Le pays hôte a néanmoins alerté sur l'utilisation de ces petits avions sans pilote de moins en moins chers et de plus en plus répandus.

« Ces appareils sont utilisés à des fins terroristes par certains groupes », a par exemple déclaré le ministre d'État émirien à l'Intelligence artificielle.

« Nous devons nous unir pour empêcher l'utilisation des drones (comme outil) pour menacer la sécurité des civils et détruire les institutions économiques », a pour sa part indiqué le ministre d'État émirien aux Affaires de la défense.

Ces dernières semaines, les Émirats arabes unis ont été la cible de plusieurs attaques de drones. La dernière a eu lieu le 2 février et n'a fait aucune victime.

Contrairement à celle du 17 janvier, revendiquée par les rebelles houthis du Yémen, qui avait fait trois morts dans une zone industrielle de la capitale fédérale.

Sans se référer à cette attaque, les autorités avaient alors interdit quelques jours plus tard les vols de drones à des fins récréatives dans le pays.

