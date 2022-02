La justice israélienne gèle l'expulsion d'une famille palestinienne de Sheikh Jarrah

La police israélienne a dispersé des manifestants venus soutenir des Palestiniens menacés d'expulsion, vendredi, dans le quartier de Sheikh Jarrah, à Jérusalem-Est. REUTERS - AMMAR AWAD

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Ces derniers jours, la menace d’expulsion de la famille Salem de Sheikh Jarrah avait entraîné des affrontements entre, d’un côté, la police et des membres de l’extrême droite israéliennes, et de l’autre, des militants anti-occupation. Ce quartier de Jérusalem-Est, partie palestinienne de la ville, occupée et annexée par l’État hébreu, est devenu le symbole de la lutte contre la colonisation israélienne.