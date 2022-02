La Russie assure qu'elle continuera d'approvisionner l'Europe en gaz malgré la crise

Les présidents, Premiers ministres ou ministres des onze pays membres du Forum des pays exportateurs de gaz (FPEG) se sont réunis à Doha, alors que la crise entre Moscou et les pays occidentaux contribue à une envolée des prix.

Les plus grands pays exportateurs de gaz étaient réunis mardi à Doha, la capitale du Qatar. Un sommet qui intervient sur fond de crise ukrainienne alors que l'Europe cherche à diversifier ses approvisionnements.

Avec notre correspondant à Dubaï, Nicolas Keraudren

La Russie continuera d'approvisionner l'Europe en gaz. C'est l'un des principaux engagements pris par le ministre russe de l'Énergie au cours du Forum des pays exportateurs de gaz (FPEG*) qui s'est tenu mardi 22 février à Doha, au Qatar. Nikolaï Choulguinov a assuré que « les entreprises russes (étaient) totalement engagées dans les contrats existants ». Sans faire mention de la crise russo-occidentale.

« Aide »

De son côté, le Qatar a rappelé son « aide » à l'Europe en cas de difficultés d'approvisionnement. L'émirat du Golfe, qui est le premier exportateur de gaz naturel liquéfié au monde, pourrait en effet servir de source d'approvisionnement alternative. Mais ses exportations sont jusqu'à présent majoritairement destinées aux pays asiatiques. « Les volumes que nous pouvons rediriger représentent environ 10 à 15% », a estimé le ministre qatarien de l'Énergie. Or, l'Europe importe approximativement un tiers de son gaz de Russie. « Remplacer ce type de volumes est [donc] quasiment impossible », a ainsi conclu le représentant du Qatar.

« Approvisionnement fiable »

« Nous apprécions les efforts de tous les membres (du FPEG) qui ont travaillé dur pour assurer un approvisionnement crédible et fiable en gaz naturel au marché mondial et pour préserver la stabilité de ces marchés », a déclaré l'émir du Qatar cheikh Tamim ben Hamad al-Thani devant les participants. La crise contribue à une envolée des prix du secteur.

* FPEG : Qatar, Russie, Iran, Bolivie, Égypte, Guinée équatoriale, Libye, Nigeria, Trinité-et-Tobago, Venezuela et sept pays associés représentent à eux tous plus de 70% des réserves mondiales et 51% des exportations mondiales de gaz naturel liquéfié.

