Réfugiés ukrainiens en Pologne, le jour d’après: «On n’y croyait pas»

D’après le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), plus d’un million de personnes ont fui l’Ukraine pour les pays voisins, dont la Pologne. Selon les gardes-frontières polonais, 575 000 personnes sont entrés dans le pays depuis le début de l’offensive russe le 24 février. Mais une fois à l’abri des combats, certains se sentent coupables et aident à leur tour.

De notre envoyé spécial,

À Przemyśl, petite ville de 60 000 habitants au sud-est de la Pologne, Lucja est désormais un visage connu de tous. On croise sa silhouette fluette à la frontière, dans les distributions de nourriture, à la tête de ces armées de bénévoles. Dès le 24 février et le lancement de l’invasion russe en Ukraine, ce grand cœur qu’elle dit fragile pour une dame de 65 ans s’est tourné entièrement vers les réfugiés. « Le premier jour, je suis allée à la gare de Przemyślz pour voir tous ces gens qui arrivaient en train, ça m’a fait énormément de peine, raconte-t-elle. Depuis, je travaille tous les jours de 6h le matin à 2h le soir, j’apporte de l’eau, des couvertures. »

Dans un immeuble de la banlieue de Przemyśl, Lucja a mis à disposition d'Ukrainiens l’appartement de sa fille. Le petit 30 m2 héberge une famille arrivée de Lviv à quelque 80 km plus à l’est. « Mon mari est rentré à la maison la nuit du début de l'offensive, explique Marianna, la mère, encore sous le choc. On n’y croyait pas, on n'aurait jamais pensé que l’ouest de l’Ukraine serait touché. Et puis l’aéroport d’Ivano-Frankivsk a été bombardé. On s’est mis d’accord pour partir avec les enfants car ils n’avaient rien à faire dans une guerre. » Marianna prend alors la route vers la Pologne avec son mari et leurs deux filles. La famille emmène aussi Somya, 15 ans, dont les parents sont en vacances au ski en Autriche. Les valises ne contiennent que le minimum : quelques vêtements, les peluches des filles, un album photo et une petite icône.

« J’ai l’impression qu’on a trahi notre pays »

Une fois à l’abri, loin des combats, Andrzej le père ne peut s’empêcher de culpabiliser. À 39 ans, il aurait pu prendre les armes mais a quitté l’Ukraine juste avant l’entrée en vigueur de la mobilisation générale décrétée par le président Volodymyr Zelensky qui interdit à tout homme de 18 à 60 ans de sortir du territoire. « Je regrette d’être ici, j’aurais pu défendre mon pays. Mais je n’ai pas pu le faire, lâche-t-il, dépité. Je sais que si j’avais pris une arme et commencé à me battre, je n’aurais pas tenu plus de trois minutes. » Marianna abonde. « Je me sens mal parce que mon mari est ici pendant que nos hommes ukrainiens se battent là-bas, ça me fait énormément de peine. Je n’arrête pas de pleurer, j’ai l’impression qu’on a trahi notre pays. »

À ces mots, Lucja bondit : « Comment peux-tu dire cela ? Est-ce que tu veux aller voir ton mari sur sa tombe ? Vous êtes utiles ici, Andrzej fait bien plus avec nous que s’il était là-bas en train de tirer. Ne t’inquiète pas, quelqu’un d’autre va se charger d’attraper Poutine et il finira comme Ben Laden. Pour le moment vous avez un toit, vous restez ici. »

Ne pas rester les bras croisés

Lucja a convaincu Andrzej. Il ne retournera pas en Ukraine. Ou du moins pas de tout de suite. Pour servir le pays, la famille s’est donc à son tour mise au service des réfugiés comme eux arrivés en Pologne. D’abord avec les volontaires à la frontière en distribuant de la nourriture et des vivres, mais aussi pour Marianna en faisant, dit-elle, ce qu’elle sait faire de mieux : enseigner. « Je ne peux pas rester assise les bras croisés, explique-t-elle. Il faut qu’on s’organise pour que les enfants ukrainiens qui le souhaitent puissent avoir accès à des leçons et des activités. »

Marianna a déjà demandé à réactiver les cours en ligne mis en place dans son école de Lviv pendant le Covid. « Cela nous permet de rester en lien avec eux, on sent qu’on fait encore partie de la communauté sur place »; se console-t-elle. Mais qu’en est-il désormais de l’avenir ? Où se voient-ils dans les prochains mois, les prochaines semaines ? Quand on interroge la famille, le père Andrzej soupire : « Impossible de répondre pour le moment ». Mais un jour ou l’autre, assure-t-il, il reviendra en Ukraine.

