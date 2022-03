L'AIEA et l'Iran tente de résoudre les questions en suspens sur le dossier nucléaire

En pleine négociations nucléaires entre l'Iran et les grandes puissances pour faire revivre l'accord nucléaire de 2015, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, vient d'effecteur une visite à Téhéran pour régler les questions en suspens sur le dossier nucléaire iranien.

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

La visite de Rafael Grossi vise à faciliter le règlement des questions en suspens entre Téhéran et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) afin de sauver les accords de 2015. L'agence onusienne demande des explications sur quatre sites non déclarés où de l'uranium enrichi ont été trouvé. Pour le directeur de l'AIEA, Rafael Grossi, cela facilitera la conclusion des négociations entre l'Iran et les grandes puissances pour faire revivre l'accord nucléaire de 2015. « Il est difficile de croire qu'un tel accord global soit possible si l'agence [internationale à l’énergie atomique] et l'Iran ne sont pas d'accord sur la manière de résoudre ces questions importantes », a-t-il déclaré.

Rafael Grossi et le chef du programme nucléaire iranien Mohammad Eslami se sont mis d'accord pour fermer les questions en suspens d'ici juin prochain.

La fin des sanctions

Conclu par l'Iran d'un côté, et par les États-Unis, la Chine, la France, le Royaume-Uni, la Russie et l'Allemagne de l'autre, cet accord est censé empêcher l'Iran de se doter de la bombe atomique, une intention qu'a toujours nié ce pays. Un pacte qui avait permis la levée de sanctions économiques internationales contre l'Iran, en échange de strictes limites à son programme nucléaire. Mais les États-Unis s'en sont retirés en 2018 sous la présidence de Donald Trump et ont rétabli leurs sanctions qui asphyxient l'économie iranienne. En riposte, Téhéran s'est largement affranchi des restrictions à ses activités nucléaires.

Dans les négociations de Vienne, l'Iran exige donc également que les États-Unis mettent fin aux sanctions contre les Gardiens de la révolution, l'armée d'élite du pays, et des garanties que Washington ne quittera pas de nouveau l'accord nucléaire et n'imposera pas de nouvelles sanctions contre Téhéran. Pour montrer sa détermination, l'Iran a dévoilé deux sites souterrains pour lancer des missiles et des drones. Une manière de montrer qu'il n'est pas question de céder sur le programme militaire de Téhéran.

