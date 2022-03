Israël: nouvelle condamnation pour l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri

La justice militaire israélienne a condamné l’avocat franco-palestinien Salah Hamouri. Il écope d’une peine de quatre mois de détention. Elle estime qu’il « menace la sécurité de la région ». En octobre dernier, Israël avait déjà révoqué son statut de résident de Jérusalem. Le Quai d’Orsay avait indiqué, à ce moment-là, être pleinement mobilisé pour empêcher son expulsion.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa

Salah Hamouri contre Israël, c’est le combat de David contre Goliath. Né d’une mère française et d’un père palestinien, cet avocat âgé de 36 ans est accusé depuis des années, par l’État hébreu, d’être membre du FPLP.

Le Front populaire de libération de la Palestine est une organisation marxiste. Dotée d'une branche armée, elle est considérée comme « terroriste » par Israël et l'Union européenne.

Le président Macron interpellé

Salah Hamouri, fervent défenseur des droits des Palestiniens, avait déjà été emprisonné entre 2005 et 2011, pour participation à la tentative d'assassinat d’un leader religieux et politique israélien.

Cette fois-ci, il écope de quatre mois de détention administrative, c’est-à-dire une condamnation sans inculpation, et sans véritable procès. Cette mesure est très décriée. Elle permet à la justice militaire israélienne d'incarcérer des suspects, pour une durée allant jusqu’à six mois renouvelables indéfiniment et souvent sans accusation.

Sur Twitter, le comité de soutien de Salah Hamouri interpelle le président français : « M. Macron votre responsabilité est directement en cause : que faites-vous pour ce citoyen français persécuté et arbitrairement détenu ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne