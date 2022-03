«Douze missiles balistiques» tirés depuis l'extérieur de l'Irak visent Erbil

«Douze missiles balistiques» ont visé Erbil et le consulat américain dans la capitale du Kurdistan d'Irak. (Image d'illustration) MAHMMOD HOUSSEINI / TASNIM NEWS / AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

« Douze missiles balistiques » ont visé Erbil et le consulat américain dans la capitale du Kurdistan irakien. C’est ce qu’ont assuré les forces de sécurité kurdes dans un communiqué, assurant que ces missiles ont été tirés « hors des frontières de l'Irak, plus précisément de l'est ».