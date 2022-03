Guerre en Ukraine: Marioupol au cœur des préoccupations de la Turquie

L'imam turc Mehmet Yuce tient un drapeau turc et pose avec des ressortissants turcs devant la mosquée de Marioupol, en Ukraine, samedi 12 mars 2022.

La grande ville portuaire du sud-est, assiégée par les forces russes, attend toujours l'arrivée d'un convoi d'aide humanitaire, resté bloqué à un barrage russe. Les autorités turques, qui maintiennent un dialogue étroit avec Moscou depuis le début de la guerre et proposent même leur médiation, sont particulièrement inquiètes pour le sort de leurs ressortissants restés à Marioupol, dont une partie s'est rassemblée dans une mosquée de la ville.

Avec notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer

Contrairement à ce qu’avait déclaré le gouvernement ukrainien la veille, le chef de la diplomatie turque affirme ce dimanche 13 mars que la mosquée de Soliman le Magnifique à Marioupol n’a pour l’instant pas été touchée par les bombardements russes.

Il confirme, en revanche, que des citoyens turcs sont réfugiés à l’intérieur et communiquent avec la Turquie par téléphone satellite. Si Mevlut Cavusoglu ne précise pas leur nombre, il ajoute l'avoir communiqué aux autorités russes, qui le lui avaient demandé.

Le ministre turc des Affaires étrangères dit s’en être entretenu directement avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, et avoir réclamé son « soutien » pour l’évacuation des citoyens turcs et, plus largement, des civils de Marioupol.

« Cela fait plusieurs jours que nous envoyons des bus sur place, mais ils ne peuvent pas entrer dans la ville », a regretté Mevlut Cavusoglu, insistant sur la « nécessité d’ouvrir un couloir humanitaire ». À ce jour, la Turquie affirme avoir pu faire évacuer 14 480 de ses ressortissants depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le chef de la diplomatie turque assure « discuter en permanence » de ce sujet avec ses interlocuteurs russes, mais déplore l’absence d’accord entre Kiev et Moscou sur le tracé de ce couloir.

