L'Égypte sous la menace d'une pénurie de blé engendrée par la guerre en Ukraine

La guerre en Ukraine est un sujet de préoccupation majeur pour le gouvernement égyptien. Il est, en effet, un des plus gros sinon le plus gros importateur de blé au monde. Et ses principaux fournisseurs étaient justement la Russie et l’Ukraine.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant au Caire,

L’Égypte importe prés de la moitié de sa consommation annuelle de blé qui frise les 20 millions de tonnes. Un blé qui va essentiellement à la fabrication du pain et surtout de la galette subventionnée. Une galette de 90 grammes et qui est vendue à un vingtième de son coût réel et à laquelle ont droit près du trois-quart des cent millions d’Égyptiens.

Pour le moment, les réserves dans les silos étatiques suffisent pour quatre mois de consommation. La moisson égyptienne qui commence à la mi-avril devrait permettre de couvrir quatre autres mois. Mais comme il faut au moins deux mois entre le moment où le blé est commandé et le moment où il arrive, il faudra rapidement trouver des remplaçants pour la Russie et l’Ukraine.

Le gouvernement cherche des alternatives

Pour faire face à une possible pénurie, le gouvernement a déjà lancé des appels d’offres vers ses autres fournisseurs, dont la Roumanie, la France, l’Amérique et l’Australie. Mais à deux reprises, l’appel d’offres a été annulé. La première fois il n’y avait qu’un seul fournisseur, la seconde deux. Donc pratiquement pas de concurrence et des prix qui se sont envolés de près de 70 %. L’autre solution examinée est d’augmenter autoritairement la superficie plantée en blé pour une deuxième culture. Cela a déjà été fait l’année dernière et a réduit la dépendance sur le blé importé. Quoiqu’il en soit il y aura toujours le problème de la hausse des prix du blé, qu’il soit importé ou local et donc l’augmentation de la subvention au pain et du déficit.

Avant le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, une diminution du poids de la galette subventionnée de 110 à 90 grammes a été décidée. L’augmentation du prix de la galette a aussi été évoqué. On passerait de moins d’un tiers de centime d’euro la galette à un centime et demi. Mais la hausse généralisée des prix et notamment les produits de première nécessité fait hésiter le gouvernement. Nul n’a oublié en Égypte les sanglantes émeutes du pain de janvier 1977, ni la révolution de janvier 2011 dont le slogan était « pain, liberté justice sociale ». Toucher au pain, appelé « Aych » ou « Vie » en égyptien est un pari très risqué.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne