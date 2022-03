L’Iran suspend ses négociations avec l'Arabie saoudite

Une vue aérienne de Bagdad, là où les discussions entre l'Iran et l'Arabie saoudite devaient reprendre mercredi pour la cinquième fois pour tenter de normaliser les relations entre les deux pays.

L'Iran a suspendu les discussions avec l'Arabie saoudite, qui devait reprendre le mercredi 16 mars à Bagdad dans une tentative de régler les problèmes entre les deux puissances régionales dont les relations sont rompues depuis 2016.

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

L'annonce a été faite par le site d'information Nour News, proche du Conseil suprême de la sécurité nationale. Samedi, le ministre irakien des Affaires étrangères, Fouad Hussein, avait déclaré que les négociateurs iraniens et saoudiens allaient se retrouver mercredi à Bagdad pour la cinquième fois pour tenter de normaliser les relations entre les deux pays.

Pas de raison officielle

Nour News n'a pas donné les raisons de cette décision, mais elle intervient après l'exécution samedi par l'Arabie saoudite de 81 personnes reconnues coupables de crimes allant du meurtre à l’appartenance à des groupes militants. Il s’agit de la plus grande exécution de masse du royaume. Selon les médias iraniens, la moitié de ces personnes exécutées étaient des chiites saoudiens. Il y avait également parmi elles des partisans ou des membres des rebelles Houthis du Yémen soutenu par l'Iran.

Des relations rompues depuis 2016

Il y a une semaine pourtant l'Iran avait accueilli favorablement les déclarations du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, en y voyant une « volonté » de Riyad de rétablir les relations avec Téhéran qui sont rompues depuis 2016 après l'attaque de l'ambassade saoudienne à Téhéran.

L'Iran chiite et l'Arabie saoudite sunnite s'opposent sur de nombreux dossiers, notamment les conflits en Syrie et au Yémen. Riyad s'inquiète aussi du programme nucléaire et balistique de l'Iran.

