Liban: dans la Beqaa, une école de musique gratuite pour transmettre la culture musicale levantine

Fawaz Baker, professeur de musique membre de l’ONG action For Hope, donnant un cours à ses élèves, à Bar Elias, dans l'Est du Liban © Noé Pignède/RFI

Au Liban, les artistes peinent chaque jour un peu plus à vivre de leur passion. Les plus chanceux ont choisi l’exil, ceux qui restent tentent de survivre, malgré la crise économique et politique sans fin. Autrefois reconnue dans le monde entier, la scène musicale libanaise s’éteint à petit feu. Mais certains continuent d’y croire. Des associations offrent aujourd’hui des cours de musique aux plus démunis.