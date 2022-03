Onze ans de guerre en Syrie: paroles de réfugiés exilés à Chypre

Témoignages

Mahmoud vient d’Alep. Il rêve d’obtenir l’asile en Europe et de faire venir sa femme et ses enfants.

En Syrie, les révolutionnaires célèbrent, ce mardi 15 mars, les onze ans du début du mouvement de contestation contre Bachar el Assad. Le 15 mars 2011, dans le contexte des printemps arabes, une première manifestation contre la dictature avait lieu dans la ville de Deraa. Des civils de tout le pays étaient ensuite descendus dans la rue. Onze ans plus tard, le mouvement pacifique est devenu une guerre civile. Bilan : 500 000 morts. La rébellion a été matée dans la plupart des régions syriennes. Seule l’enclave d’Idlib résiste encore. Le pays est à bout de souffle. La guerre et la crise économique, continuent de pousser les Syriens sur les routes de l’exil.

De notre envoyé spécial à Chypre, Noé Pignède

Sur l’île de Chypre, à une cinquantaine de kilomètres des côtes syriennes, des dizaines d’exilés arrivent chaque jour sur des embarcations de fortune. Mahmoud, 30 ans a quitté Alep il y a deux mois. « Moi, je suis parti à cause de la pauvreté. Et je veux continuer mes études. Mais le régime voulait me forcer à rester huit ans à l’armée. Je refuse de me battre contre mes compatriotes ».

Mahmoud décrit une Syrie devenue invivable, où les pénuries d’eau, d’électricité et de nourriture sont quotidiennes. Alors après onze ans de guerre, il a préféré prendre la mer au péril de sa vie. Une traversée que nous raconte Habib, la vingtaine : « C’était le voyage de la mort. On est resté quatre jours en mer. Le moteur a fini par lâcher. On regardait le soleil se coucher, la lune se lever. Et rien. Nous étions entourés d’eau. On avait perdu l’espoir de rejoindre la terre ferme ».

Une allée du camp de Pournara. Ce centre de rétention est conçu pour accueillir 1 200 exilés, ils sont aujourd’hui 2 500. © Noé Pignède/RFI

Une fois arrivé à Chypre, ces Syriens posent le pied en Europe, le « continent des droits de l’homme », comme ils l’appellent. Mais ils sont tous enfermés dans un centre de rétention insalubre. Fahed, la cinquantaine, laisse éclater sa colère : « Ce camp, c’est le pire camp du monde. J’ai peur de mourir. Si j’avais su, je ne serais jamais venu. J’ai tout quitté pour venir : Ma famille, mes enfants. Mais en fait, ici, c’est pire que chez nous ».

Aujourd’hui, tous ces exilés syriens ont les yeux rivés sur les images des vagues de réfugiés venues d’Ukraine, accueillis par l’Union européenne. Et tous posent la même question : « Pourquoi sommes-nous traités différemment ? Nous aussi, nous fuyons la guerre ! »

