Comme Viktoria et ses enfants, des milliers d'Ukrainiens accueillis en Israël

Viktoria et ses trois enfants, âgés de 1 à 13 ans. Ils viennent de quitter Kiev pour s’installer en tant que citoyens israéliens près de Haïfa. © RFI/Sami Boukhelifa

Texte par : RFI

Plus de 5 000 Ukrainiens, fuyant la guerre, accueillis en Israël. Et 5 000 autres attendus d'ici la semaine prochaine. Tous n'ont pas forcément le statut de réfugié : les Ukrainiens juifs, ou descendants de juifs, obtiennent d'office la citoyenneté israélienne. De quoi faciliter leur intégration dans la société. Viktoria et ses trois enfants ont quitté Kiev dès le début de la guerre. Ils tentent désormais de reconstruire leur vie près de Haïfa.