Visite de Bachar el-Assad aux Émirats arabes unis, une première depuis 2011

Le président syrien Bachar el-Assad s’est rendu ce vendredi 18 mars à Abou Dhabi pour y rencontrer le prince héritier Mohammed ben Zayed. AFP - HASSAN AL MENHALI

Va-t-on vers une normalisation possible des relations entre le régime syrien et les pays arabes? Les Émirats arabes unis ont en tout cas reçu ce vendredi le président Bachar el-Assad. Une première depuis 2011 et le début de la guerre en Syrie quand la Ligue arabe avait exclu Damas pour protester contre la sanglante répression des manifestations pro-démocratie.