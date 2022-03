Iran: la famille d'un des deux Irano-Britanniques libérés affirme avoir payé 33 000 euros

Nazanin Zaghari-Ratcliffe, 43 ans et Anoosheh Ashoori, 67 ans, ont été libérés mercredi 16 mars. Si le gouvernement britannique se félicite de la résolution de cette affaire, de nombreuses zones d’ombres n’ont pas encore été éclaircies, notamment l’amende que la famille a dû payer pour la libération d’un des otages.

Avec notre correspondante à Londres, Sidonie Gaucher

C’est la fin d’un long combat et le bonheur pour Nazanin Zaghari-Ratcliffe et Anoosheh Ashoori, mais à quel prix ? Les deux Irano-Britanniques ont regagné le sol anglais, après avoir été détenus en Iran plusieurs années pour des accusations qu'ils ont toujours niées.

Cette libération survient au moment où Londres annonce avoir soldé avec Téhéran une vieille dette datant du Shah d’Iran de près de 400 millions de livres sterling (soit 476 millions €), sans toutefois établir de lien entre les deux affaires.

De son côté, la famille d'Anoosheh Ashoori, un ingénieur à la retraite de 67 ans qui avait été arrêté en août 2017 alors qu'il rendait visite à sa mère et avait été condamné à 10 ans de prison pour espionnage en faveur d'Israël, explique avoir dû payer en moins de 24h une amende de 27 000 livres sterling (33 000 €) pour sa libération. C’est la famille, et non le gouvernement, qui a organisé une collecte de fonds pour finaliser l’opération.

« Ce moment de joie a failli ne pas arriver », explique Elika Ashoori, la fille d'Anoosheh Ashoori. « Grâce à diverses cartes de crédit, nous avons réussi à rassembler l'argent et le paiement a été effectué quelques heures plus tard, juste avant la date limite », poursuit-elle, en appelant à la générosité du public pour rembourser cette somme.

Londres promet de continuer à œuvrer à la libération de la douzaine de détenus en Iran, dont l'Irano-Britannique, Morad Tahbaz, condamné à dix ans de prison pour « conspiration avec l'Amérique », dont le sort reste incertain. Le gouvernement britannique avait indiqué que Morad Tahbaz, qui a également la nationalité américaine, avait bénéficié mercredi 16 mars d'une libération conditionnelle, mais a dû retourner à la prison d'Evin « pour que lui soit posé un bracelet électronique », a expliqué un porte-parole de la diplomatie britannique.

La famille de Benjamin Brière, le touriste français détenu depuis plus d’un an et condamné à huit ans de prison pour espionnage et propagande contre le régime le 25 février 2022, a appelé l’Élysée à « en faire autant ».

