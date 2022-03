L'Arabie saoudite visée par une série d'attaques des rebelles Houthis

Selon la coalition dirigée par Riyad, quatre attaques ont visé des sites de production d'énergie et de désalinisation dans le sud du pays, sans faire de victimes.

Dans un communiqué publié ce samedi 19 mars, la coalition dirigée par l'Arabie saoudite a déclaré qu'une attaque des rebelles chiites Houthis avait visé une installation du géant pétrolier Aramco à Jazan, dans le sud de l'Arabie saoudite, à une soixantaine de la frontière avec le Yémen.

La centrale électrique de Dhahran Al-Janoub, près de Jazan, a également été attaquée. Sur des photos et un clip vidéo publiés par l'agence de presse saoudienne (SPA), des pompiers pouvaient être vus en train de lutter contre un incendie.

L'usine de désalinisation à Al-Shaqeeq, située sur la Mer Rouge, a elle aussi été frappée ce samedi 19 mars. La coalition a indiqué que quatre drones avaient été interceptés et détruits dans le sud près du Yémen, permettant de déjouer une attaque contre l'installation de gaz naturel liquéfié d'Aramco à Yanbu.

Dix jours plus tôt, une raffinerie de pétrole de la capitale saoudienne Riyad avait été visé dans une opération revendiquée par les rebelles Houtis. Cette dernière attaque sur des sites d'Aramco intervient alors que le géant pétrolier annonce ce dimanche 20 mars des bénéfices en hausse de 124% pour l'année 2021, largement dûs à une reprise de l'activité économique mondiale après le ralentissement économique de 2020 lié à la pandémie de Covid-19.

Un conflit sanglant

Depuis la mi-2014, l'Arabie saoudite dirige une coalition militaire au Yémen en soutien au gouvernement internationalement reconnu, engagé dans un conflit sanglant contre les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran. Depuis, la région est régulièrement la cible d'attaques de drones et de missiles Houthi, qui ciblent souvent les aéroports et les installations pétrolières en Arabie saoudite, l'un des plus grands exportateurs de pétrole au monde.

Plus tôt cette semaine, les Houthis ont rejeté une invitation du Conseil de coopération du Golfe composé de six pays de la région à participer aux pourparlers sur le conflit au Yémen, qui se tiendront à Riyad à partir du 29 mars.

La guerre au Yémen a fait des centaines de milliers de morts tandis que des millions de personnes ont été contraintes de fuir leurs foyers, dans ce que les Nations unies ont qualifié de pire crise humanitaire au monde.

Après plus de sept ans de guerre, plus de 23 millions de personnes au Yémen sont confrontées à la faim, aux maladies ou à d'autres dangers mettant leurs vies en péril, une augmentation de 13% par rapport à 2021, selon les Nations unies. Mercredi 16 mars, l'ONU avait exprimé sa déception après qu'une conférence des donateurs ait levé 1,3 milliard de dollars, une somme largement inférieure à l'objectif affiché de 4,27 milliards de dollars.

