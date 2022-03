Sommet Égypte-Israël-Émirats arabes unis: l’Iran et l'Ukraine au menu des discussions

VIA REUTERS - HANDOUT

Le président égyptien Al-Sissi, le Premier ministre israélien Bennett et le prince héritier des Émirats arabes unis, Cheikh Mohamed ben Zayed, le 22 mars 2022 à Sharm El Sheikh en Égypte.

Un sommet tripartite a réuni mardi dans la station balnéaire de Charm el-Cheikh en Mer Rouge le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, le Premier ministre israélien Naftali Bennett et le prince héritier des Émirats Mohamad ben Zayed. Deux sujets ont dominé les discussions : l’Iran et la crise ukrainienne.

Le communiqué officiel égyptien parle d’échanges de points de vue concernant les derniers développements de questions internationales et régionales, raconte le correspondant de RFI au Caire, Alexandre Buccianti. Mais on indique de source officieuse que c’est l’Iran qui intéresserait surtout les trois dirigeants. Plus précisément, « la menace régionale que représenterait Téhéran en cas de signature, à n’importe quel prix, d’un accord sur le nucléaire iranien ».

Un accord qui selon les participants ne prendrait pas en compte la menace des missiles balistiques iraniens. Un autre grand acteur régional était indirectement représenté par les Émirats, l’Arabie Saoudite. Son prince héritier, Mohammed ben Salman a récemment déclaré qu’Israël était « un allié potentiel ». Riyad n’a pas digéré la mollesse de la réaction américaine après une série d’attaques à coup de missiles balistiques iraniens contre son territoire.

La question du pétrole

Mais il a également été question de pétrole alors que l'offensive russe en Ukraine se poursuit. Les pays du Golfe, dont les Émirats, résistent en effet aux pressions occidentales pour accroître la production et freiner ainsi l'envolée des prix du brut. Mais également de sécurité alimentaire. L'Égypte importe 85% de son blé et 73% de son huile de tournesol d'Ukraine et de Russie.

Cette rencontre tripartite est la première du genre. L'Égypte est le premier pays arabe à avoir signé en 1979 un traité de paix avec Israël, mettant fin à l'état de guerre entre les deux pays. Les Émirats arabes unis, monarchie pétrolière du Golfe, ont normalisé de leur côté leurs relations avec Israël en 2020.

