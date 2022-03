L’attente et l’espoir des travailleurs gazaouis pour obtenir des permis de travail pour Israël

Depuis quelques jours, les travailleurs gazaouis se succèdent pour aller travailler en Israël. Dans la bande de Gaza, le taux de pauvreté avoisine les 60%, le chômage oscille autour de 50% et depuis 2019, Israël autorise quelques Gazaouis à venir travailler, à condition d'être un homme âgé de plus de 26 ans, marié et de répondre à certains critères de sécurité.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Ramallah, Alice Froussard

Avant la prise du pouvoir par le Hamas en 2007 et le blocus israélien, environ 120 000 Palestiniens de Gaza travaillaient en Israël, mais l’État hébreu a ensuite réduit drastiquement les permis. Israël a ensuite autorisé, en 2019, quelques Gazaouis à venir travailler, mais avec la pandémie de coronavirus, tout avait été suspendu depuis un an et demi.

Au check-point d’Erez il y a désormais une file d’attente de Gazaouis. Ce sont tous des hommes, permis de sortie et carte d’identité en main, et ils se dirigent vers les minibus qui les conduiront dans les différentes villes israéliennes: « J’ai 65 ans, mais je suis obligé d'aller travailler en Israël pour subvenir aux besoins de mes fils, car ils sont tous au chômage », explique Kamal Hammada, un travailleur de Gaza.

Comme lui, beaucoup n’ont pas d’autre alternative, comme le raconte Rafat Almajaydeh, âgé de 46 ans habitant la ville de Gaza: « En même temps, il n’y a pas d’espoir. Depuis la guerre de 2008 jusqu’à maintenant, depuis le blocus, rien ne change. Alors les gens veulent juste vivre normalement, ils veulent un travail avec un bon salaire qui leur permettra de nourrir leur famille. Ici, on ne peut plus espérer grand-chose, on ne croit pas en un avenir meilleur. »

Des travailleurs payés cinq fois plus

En Israël, les travailleurs gazaouis, employés majoritairement dans le secteur agricole ou celui du bâtiment sont payés entre 250 et 700 shekels, soit entre 50 et 200 euros, et c’est au moins cinq fois plus que ce qu’ils gagneraient s'ils travaillaient dans l’enclave côtière. Et avec le blocus depuis 2007, les opportunités de travail sur place sont réduites à néant. Tous espèrent donc qu'Israël autorisera davantage de permis. Ils pourraient être délivrés dans un futur proche.

« En principe, selon l’accord passé, Israël doit délivrer 30 000 permis de travail, et ça pourrait aller jusqu'à 70 000 permis », précise Sami al-Amsi, le président du syndicat des travailleurs gazaouis. Mais, confie-t-il, « il faudra attendre de voir si Israël respectera l’accord » et espérer qu’une protection sociale soit mise en place pour tous ces travailleurs gazaouis, qui n’en bénéficie pas toujours.

►À lire: Israël impose aux Palestiniens «une réalité d'apartheid dans un monde post-apartheid», dit un rapport de l'ONU

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne