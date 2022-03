Israël impose aux Palestiniens «une réalité d'apartheid dans un monde post-apartheid» dit un rapport de l'ONU

Manifestation au checkpoint de Qalandiya entre Ramallah et Jérusalem, en Cisjordanie occupée, le 11 mai 2021 (image d'illustration). © Abbas Momani/AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Michael Lynk, rapporteur spécial de l’ONU sur la situation des droits de l’homme dans « le Territoire palestinien occupé depuis 1967 » a publié son dernier rapport avant de mettre fin à son mandat et d’être remplacé par Francesca Albanes. Et il y conclut que la situation et les preuves en vigueur sont satisfaisantes pour parler de l’existence d’un apartheid qu’Israël impose aux Palestiniens.