En Cisjordanie occupée, des élections municipales sans véritable enjeu

Les Palestiniens des villes de Cisjordanie occupée sont appelées aux urnes ce samedi 26 mars. C’est la deuxième phase des élections municipales. Les petits villes et villages palestiniens ont déjà élu leurs représentants municipaux en décembre, un scrutin qui avait peu d’enjeu. Mais celui-ci n’en a pas davantage.

Avec notre correspondante à Ramallah, Alice Froussard

Il y a bien des meetings, des affiches électorales, des voitures recouvertes de drapeau, qui font le tour des villes pour faire la campagne de tel ou telle liste. Mais l’enjeu de ces élections municipales est faible.

D’abord, car le Hamas ne figure pas sur les listes électorales. Le mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza boycotte ces municipales comme en 2017. Et dans l’enclave côtière sous blocus israélien, les élections n’ont tout simplement pas lieu, car le Hamas refuse d’organiser un quelconque scrutin tant que l’Autorité palestinienne n’assure pas la tenue de législatives et d’une présidentielle.

Il faut dire qu’elles n’ont pas eu lieu depuis 17 ans, et que Mahmoud Abbas, président vieillissant de 87 ans, se maintient au pouvoir comme il peut, dirigeant par décret et multipliant les dérives autoritaires. En 2021, il a annulé la tenue de scrutin nationaux, argumentant que le vote n’était pas garanti à Jérusalem-Est, la partie palestinienne de la ville, annexée par Israël. Mais aussi « par peur de la défaite », estiment certains analystes.

Une chose est sûre : la fracture entre dirigeants et population est bien réelle, tout comme le manque de représentativité de la classe politique. Une grande majorité de la population réclame le départ de celui que l’on surnomme Abu Mazen et appellent à des élections nationales. « Car ces municipales, disent-ils, ne font que maintenir un semblant de démocratie ».

Une liste pour le changement à Hébron

Malgré le peu d'enjeu, les Palestiniens demandent un renouveau politique, un changement. À Hebron, au sud de la Cisjordanie occupée, une liste se démarque des autres et mise sur ce besoin de changement : Sarkhet al-Taghyir (Le Cri du changement en français) est une liste sans parti avec des personnalités de tous horizons comme des activistes, des avocats, des universitaires.

Issa Amro, défenseur des droits de l’homme, est candidat sur la liste. « Nous sommes probablement la plus jeune liste de toute la Cisjordanie : l’âge moyen des candidats est de 37 ans, explique-t-il. Et nous l’appelons "Le Cri du changement" car c’est ce que nous voulons "crier" à notre leadership, qui est bien trop vieux, et qui n’est plus capable de nous représenter, mais qui ne nous laisse pas l’opportunité de participer à des élections ou de choisir de nouveaux leaders. »

Dans cette liste, 40% de femmes. C'est presque du jamais-vu. D’habitude, elles ne sont présentes sur les listes pour respecter la loi électorale, respecter des quotas, continue Issa Amro. « Malheureusement, les femmes sont souvent une décoration, les hommes ne veulent pas que des femmes fortes soient élues, et ils cachent même leurs photos sur les affiches électorales. C’est ce qu’on a challengé avec notre liste : on a caché les photos des candidats, pour ne laisser que les photos des candidates — en solidarité avec les autres femmes et pour les pousser à se lancer en politique. »

Mais tout n’était pas simple, car la liste se présente indépendamment des partis ou des familles en présence à Hébron. Elle n’a pas eu beaucoup de moyens financiers pour faire campagne. « Mais le vrai problème, c’est que le changement vient généralement d’élections présidentielles, dit-il. Et il n’arrivera pas non plus sans des élections législatives ou des élections de l’OLP. » Ces élections ne sont qu’une première étape. Sur les 15 sièges de la municipalité d’Hébron, ils espèrent en obtenir deux ou trois.

