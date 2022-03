Israël: sommet «historique» avec les nouveaux alliés du Moyen-Orient et les États-Unis

Le Secrétaire d'État américain, Antony Blinken, et son homologue israélien, Yair Lapid, après une conférence de presse commune à Jérusalem, le 27 mars.

Alors que le secrétaire d’État américain Anthony Blinken est en visite au Moyen-Orient, c'est ce dimanche 27 mars que débute en Israël un sommet diplomatique de deux jours. La photo de famille est inédite : Émirats arabes unis, Bahreïn, Maroc, Égypte. Tous ces pays arabes ont envoyé leur ministre des Affaires étrangères en Israël pour y rencontrer le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, et son homologue israélien Yair Lapid.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Jérusalem, Alice Froussard

Les discussions continueront jusqu’à lundi 28 mars, dans l'après-midi, et seront suivies de déclarations des différents acteurs. Le rendez-vous est donné à Sde Boker, dans le sud de l’État hébreu, une station balnéaire reculée, un lieu surtout connu pour avoir été celui de la résidence de David Ben Gourion.

Ce sommet est qualifié d’« historique » par le ministre israélien des Affaires étrangères, avant même d’avoir commencé. Au programme des discussions, il y a d’abord l’accord sur le nucléaire iranien. L’enjeu sera de parler à six, d’une voix coordonnée, de ce qui est considéré comme une menace commune à tous ces pays. Il sera aussi question de coopération militaire, technologique et sécuritaire, de la question du Sahara occidental, ou encore de pistes pour redéfinir les équilibres internationaux depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Relation privilégiée avec les États-Unis

Mais ce sommet est surtout important pour Israël, qui, devant ses nouveaux alliés du Moyen-Orient, fait valoir sa relation privilégiée avec les États-Unis et veut se présenter comme un acteur crédible, et qui mise sur une diplomatie active.

Pas plus tard que mardi dernier, le Premier ministre israélien Naftali Bennett a rencontré le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le leader des Émirats arabes unis, Mohammed Ben Zayed, pour évoquer des accords économiques et sécuritaires. C’est là que ce sommet de deux jours avec Antony Blinken a été préparé. Mais une chose est certaine : ces coopérations régionales ne changeront rien pour les Palestiniens, qui restent les grands oubliés de ces discussions.

►À lire aussi : Accords de normalisation avec Israël: la fin du consensus arabe autour de la Palestine

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne