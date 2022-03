Le roi jordanien Abdallah II rencontre Abbas en Cisjordanie occupée

Le président palestinien Mahmoud Abbas accueille le roi Abdallah II de Jordanie avant une réunion à Ramallah en Cisjordanie occupée, le 28 mars 2022. AFP - ABBAS MOMANI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Alors qu’Antony Blinken et les chefs de la diplomatie d'Israël, d'Égypte, de Bahreïn, des Émirats arabes unis et du Maroc étaient réunis à un sommet diplomatique qualifié « d’historique » en Israël, à plusieurs centaines de quelques kilomètres de là, à Ramallah, en Cisjordanie occupée, le président palestinien Mahmoud Abbas recevait le roi Abdallah II de Jordanie. Un déplacement rare, le premier depuis 2017. Pour éviter de nouvelles tensions au moment du ramadan et surtout réaffirmer leur proximité avec les Palestiniens.