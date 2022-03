Sommet historique dans le désert du Néguev: une inquiétude commune, le nucléaire iranien

Conférence de presse conjointe des six ministres des Affaires étrangères, le 28 mars 2022 à Sde Boker, en Israël. AP - Jacquelyn Martin

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, et les chefs de la diplomatie d'Israël, d'Égypte, de Bahreïn, des Émirats arabes unis et du Maroc étaient présents en Israël pour discuter de la paix au Moyen-Orient et du programme nucléaire iranien. Cette réunion diplomatique de haut rang a eu lieu à Sde Boker, dans le désert du Néguev où repose la dépouille du fondateur d’Israël, David Ben Gourion. Des discussions sur des échanges économiques, technologiques et sécuritaires ont probablement eu lieu, mais dans la conférence de presse de bilan, il était surtout question d’Iran.