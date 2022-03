Guerre au Yémen: abandonnée, la population de nouveau plongée dans l'horreur

Analyse

Privé d’observateurs internationaux, le Yémen plonge de nouveau dans les pires niveaux de violence, alors que des pourparlers pour une trêve ont débuté ce mardi, à Riyad. De nombreux civils sont tués, les belligérants profitant de la mobilisation de la communauté internationale dans d’autres crises, pour le plus grand désespoir des populations.

Publicité Lire la suite

« C’est l’année la plus meurtrière depuis 2016, alerte Iona Craig, qui compile les données récoltées sur la guerre pour l’ONG Yemen Data Project. Il y a eu autant de morts au cours des deux premiers mois de 2022 que pendant les deux années précédentes. Depuis la dissolution du Groupe d’éminents experts (GEE), le nombre de morts triple tous les mois. »

Le GEE avait permis, depuis son déploiement en septembre 2017, de mieux surveiller les violations des droits humains au Yémen. Dans les conclusions de ses quatre rapports successifs, il n’a cessé de réclamer des belligérants -les rebelles houthis soutenus par l’Iran d’une part et la coalition menée par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis d’autre part - qu’ils cessent de cibler les civils. Il a également réclamé que les principaux fournisseurs d’armes, notamment les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, cessent de soutenir Riyad.

Cette pression a probablement poussé l’Arabie saoudite, responsable d’une campagne aérienne particulièrement meurtrière, à se retenir pendant plusieurs années. Cette dernière a riposté en menant un lobbying inédit, documenté par le journal britannique The Guardian, pour mettre fin à cette mission d’observation. Plusieurs pays ont voté contre le renouvellement du mandat du GEE, les uns en échange d’investissements, les autres de peur de voir leurs ressortissants interdits de pèlerinage à La Mecque. Riyad a ainsi obtenu en octobre 2021 la suspension du GEE, une première tragique dans l’histoire du Conseil des droits de l’homme de l’ONU.

Les bombardements saoudiens ont repris de plus belle, visant notamment des infrastructures civiles. Les projections réalisées par Yémen Data Project laissent craindre que les progrès obtenus sous la surveillance du GEE ne soient perdus et que les Yéménites ne replongent dans la violence la plus extrême.

Les projections de Yemen Data Project font craindre un nombre de tués allant de 470 à 5000 pour l’année en cours. Dans le meilleur des cas, ce serait le pire bilan depuis la mise en place du GEE. © Yemen Data Project

Impunité

Les mécanismes de responsabilité sont un outil déployé dans la plupart des conflits pour permettre aux victimes civiles de bénéficier de recours, face à la violence. En désignant les coupables d’actes répréhensibles au regard du droit, la communauté internationale et la société civile se retrouvent en position d’exercer des pressions sur les États concernés.

« Ça fonctionne et cela a un effet direct sur le terrain, nous l’avons expérimenté, assure Radhya Al-Mutawakel, présidente de l’ONG yéménite Mwatana for Human Rights. Nous l’avons vu avec la présence du GEE. » La surveillance et les rapports publiés par ces experts ont contribué à documenter les violations des droits humains et ont poussé les belligérants à mieux prendre en compte la protection des civils. Les frappes aériennes de l’Arabie saoudite, en particulier, se sont faites plus rares et plus précises, alors que de 2014 à 2017, elles touchaient très régulièrement des cibles dont l’intérêt militaire semblait dérisoire.

Retour à la case départ pour les populations. « Nous avons l’impression que c’est l’impunité qui règne et que la situation ne fait que s’aggraver », témoigne Sukaina Sharafuddin, chargée de plaidoyer au sein de l’ONG Save The Children. La jeune mère de famille yéménite décrit les nombreux défis auxquels les civils doivent faire face au quotidien. Des parents qui sautent des repas pour nourrir leurs petits, des enfants terrorisés qui ne cessent de mouiller leurs lits, des gamins qui vivent avec des shrapnels dans le corps, faute de soins. « Mon enfant est en danger partout, raconte-t-elle. À l’école, il est en danger. À la maison, il est en danger. Mais je fais partie des chanceuses : beaucoup voient leurs enfants mourir de faim. »

Le nombre de victimes civiles a chuté considérablement après la publication du premier rapport du GEE, en 2018. Sans ces témoins pour alerter, les pertes humaines grimpent de nouveau rapidement après la suspension de son mandat, en octobre 2021. © Yemen Data Project

Sentiment d’abandon

« Nous avons parlé à de nombreux États, mais nous ne sommes pas parvenus à trouver un champion, regrette Radhya Al-Mutawakel. C’est-à-dire un État ou un groupe d’États qui pourraient présenter une résolution devant l’Assemblée générale de l’ONU pour réclamer la mise en place d’un nouveau mécanisme de responsabilité pour le Yémen. Ce devrait être simple. Mais beaucoup trop d’États craignent de déplaire à l’Arabie saoudite ou aux Émirats arabes unis. »

Au sein des Nations unies, les urgences se chassent les unes les autres et le Yémen sombre dans le désintérêt. « L’Ukraine prend toute l’énergie à l’ONU, constate Sherine Tadros, chargée de plaidoyer pour Amnesty au siège de l’organisation internationale. Tous les autres dossiers ont été mis de côté. Une manière de positiver pourrait être de se dire que si l’on obtient de vrais résultats sur la responsabilisation des belligérants en Ukraine, on pourrait alors en faire un nouveau standard pour d’autres pays en guerre. »

Maigre espoir pour les Yéménites qui constatent l’abandon dont ils font l’objet, alors que la communauté internationale se mobilise sur d’autres fronts. Dans le cas de l’Ukraine, le Conseil des droits de l’homme a décidé de créer une commission pour documenter les violations du droit international dès le 4 mars, une semaine après le début de l’offensive russe. « Ne nous poussez pas à être jaloux d’autres civils dans d’autres zones de conflits, interpelle Radhya Al-Mutawakel. Dans tous les conflits, les civils méritent d’être défendus, d’où qu’ils viennent. »

►À lire aussi : Reportage - Guerre en Ukraine: la ruche humanitaire de Lviv

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne