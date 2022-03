Blé ukrainien : le Liban s’estime «vulnérable sur le plan de la sécurité alimentaire»

Entretien

Dans un entretien à RFI, Amin Salam, le ministre libanais de l’Économie, reconnaît que son pays fait face à un défi, alors qu’il importait jusqu’à présent 80% de son blé d’Ukraine (et environ 15% de Russie). L’ONU a classé le Liban parmi les « pays à risque », susceptibles d’être affectés par l’onde de choc alimentaire du conflit ukrainien. Au Liban, le blé est subventionné, alors que le pays s’enfonce jour après jour dans une grave crise économique. Pour Amin Salam, le Liban aura besoin de soutien international dans les prochains mois.

RFI : Le Liban importe l’essentiel de son blé d’Ukraine et de Russie. La guerre menace-t-elle la sécurité alimentaire dans votre pays ?

Amin Salam : Le Liban fait partie des pays vulnérables sur le plan de la sécurité alimentaire. D’abord parce que le pays a perdu sa seule réserve de blé dans l’explosion du port de Beyrouth, en août 2020. Malheureusement, les gouvernements précédents n’avaient pas pensé à nous doter d’un site de stockage supplémentaire, on ne devrait pas mettre tous ses œufs dans le même panier ! Le deuxième problème - et le principal – ce sont les prix au niveau mondial. Nous voyons que les produits existent : les pays fournisseurs nous disent qu’ils ont du blé, de l’huile, du sucre, du riz, etc… mais les prix montent en flèche. 40%, 60%, parfois même 100%. C’est le résultat d’une accumulation de défis : d’abord le Covid et maintenant la guerre en Ukraine.

Ces nuages planent au-dessus du Liban qui connaît déjà une grave crise économique et monétaire.

Le pouvoir d’achat est très faible. Et le taux de change entre le dollar et la livre libanaise a fait exploser le taux de pauvreté. L’enjeu, c’est donc l’accès à ces produits, même si nous arrivons à les importer. Dans 5 ou 6 mois, les prix auront augmenté, à cause du coût du transport et notamment du prix des carburants. Nous essayons de travailler avec la Banque Mondiale, avec le Programme alimentaire mondial et avec la FAO (l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) pour définir un panier de produits essentiels auquel la communauté internationale pourrait apporter sa participation. On parle d’un panier de 8 à 12 produits essentiels, par foyer et par mois. Car dans 4 à 6 mois, la situation deviendra plus compliquée.

Parallèlement, où en sont les négociations entre le Liban et le Fonds monétaire international, pour un plan de sauvetage ?

Elles se poursuivent. Nous aurons probablement un accord après les élections législatives [prévues le 15 mai]. Nous commencerons peut-être à voir la lumière au bout du tunnel. Et les mesures de soutien que j’évoquais seront alors plus facilement réalisables. Aujourd’hui, le blé est subventionné à 100% par le gouvernement et cela n’est pas tenable dans la durée. Un jour, les subventions seront levées, mais pour nous, l’important c’est de ne pas répéter les erreurs du passé en les levant toutes en même temps, sans Plan B. Nous voulons lever graduellement les subventions pour ne pas affecter la population. Et il faudra des programmes sociaux soutenus par la communauté internationale pour protéger les familles les plus vulnérables.

