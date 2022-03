Israël enterre ses morts et craint une nouvelle spirale de violence

Des soldats israéliens patrouillent le 30 mars dans un village au sud de Jenin d'où serait parti l'assaillant de l'attaque ayant couté la vie à cinq personnes à Bnei Brak et Ramat Gan. AFP - -

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Israël pleurait et enterrait ses morts mercredi, après la fusillade de mardi soir qui a eu lieu a Bnei Brak, faisant 5 morts. L’émotion était vive toute la journée dans cette ville en banlieue de Tel Aviv et les habitants restent sous le choc. Il s’agissait de la troisième attaque en une semaine dans l’Etat hébreu. La police, l’armée et les services de renseignements israéliens sont donc sur le qui-vive.