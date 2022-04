Des artistes iraniennes dénoncent les violences dans le milieu du cinéma

En Iran, quelque 170 femmes artistes et cinéastes ont signé une lettre commune pour dénoncer « les violences et les pressions sexuelles systématiques » commis par leurs collègues masculins.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

La publication de cette lettre est une première. Elle dénonce des violences de tout genre comme des attouchements, des violences verbales, des retenues de salaires et même des viols dans le milieu du cinéma contre les femmes artistes.

Les signataires demandent la création d'un comité indépendant au sein de la « Maison du cinéma », le syndicat officiel du métier, pour se pencher et enquêter sur ces violences.

Une première pour le cinéma iranien

Sur sa page Instagram, l'actrice Taraneh Alidoosti dénonce ces violences : « La question d'agir contre la violence et les viols contre les femmes est une question à l'échelle mondiale. Plus que des lois, qui sont certainement nécessaires, je pense qu'il faut changer les mentalités et la culture des gens. »

Ces dernières années, des femmes artistes avaient dénoncé individuellement ces violences, mais c'est la première fois qu'une telle campagne est lancée par autant d'artistes, à l'instar du mouvement #Metoo aux États-Unis.

►À lire aussi : En Iran, l'entrée d'un stade de foot de nouveau interdite à des femmes

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne