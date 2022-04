Crise économique en Turquie: devant l'inflation record, les Turcs font des stocks

Un commerçant attend les clients à Ankara, le 20 janvier 2022. AP - Burhan Ozbilici

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'inflation a atteint de nouveaux sommets en mars, à 61,14 % sur un an, selon les chiffres officiels publiés ce lundi 4 avril, un record depuis mars 2002. La crise économique, aggravée par la guerre en Ukraine, pousse de plus en plus de Turcs à faire des stocks, par crainte que les prix ne continuent d’augmenter.