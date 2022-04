Un ramadan qui démarre dans un climat très tendu à Jérusalem-Est

Le ramadan, mois de jeûne, de prières et de partage pour les musulmans, a débuté ce samedi 2 avril. Et à Jérusalem-Est ou dans les Territoires Palestiniens, c'est le premier ramadan sans les restrictions liées à la pandémie. Mais cette année, le contexte est extrêmement tendu, les tensions s'aggravent à Jérusalem, faisant remonter les mauvais souvenirs de l'an dernier. Les difficultés économiques pèsent également sur les préparatifs de l'iftar, en raison de la hausse drastique des prix.

avec notre correspondante dans les Territoires Palestiniens, Alice Froussard

C'est un ramadan pas comme les autres qui débute cette année pour les Palestiniens. À Jérusalem, il y a encore eu des affrontements. Dimanche soir, près de la Porte de Damas à Jérusalem, l’une des portes d’entrée de la Vieille Ville et surtout l’un des principaux centres de rassemblement lors du ramadan, des policiers israéliens ont arrêté une dizaine de jeunes Palestiniens. En voulant disperser la foule, la police israélienne a également blessé au moins 19 personnes, utilisant des grenades assourdissantes, des matraques ou des balles en acier recouvertes de caoutchouc.

Dimanche encore, en fin d’après midi, Yaïr Lapid, le chef de la diplomatie israélienne, s’était rendu dans ce même quartier de la Porte de Damas avec le commissaire de la police israélienne et d’autres responsables et parlementaires pour « soutenir les centaines de policiers déployés à cet endroit » Une visite vivement critiquée, qualifiée « d‘irresponsable » par l’Autorité Palestinienne, et de « provocation » par le Hamas. Le roi de Jordanie, dans un entretien au téléphone avec le Premier ministre israélien, a appelé au calme pour éviter toute escalade.

Il y aussi des vidéos qui circulent dans les médias et sur les réseaux sociaux, où l’on voit certains jeunes se faire battre violemment au sol par des forces israéliennes en civil. Un officier israélien a été lui blessé par une bouteille qui lui a été jetée au visage par un Palestinien, a indiqué la police dans un communiqué.

Il faut rappeler que le contexte est tendu et bien qu'il ne s'agisse que de la deuxième nuit du ramadan, le souvenir de l’an dernier lorsque les affrontements à Jérusalem-Est avaient mené à onze jours de guerre, est encore vif.

Une ambiance festive dans la ville malgré la crise économique

Les ruelles sont, comme chaque année, illuminées avec des guirlandes multicolores, des lanternes, des croissants de lune, typiques du Ramadan. Tout le monde s’affaire en ville à l’approche de l’iftar, le repas de la rupture du jeûne. Il y a des vendeurs de jus de fruits traditionnels ou de qatayef, ces sortes de petites crêpes levantines fourrées aux noix, ou au fromage avec de la fleur d’oranger, des pâtisseries qui trônent sur toutes les tables du ramadan…

Mais malgré les festivités, la crise économique se fait ressentir. « Ici, elle ne fait que s’aggraver », confiait Hasan, un Palestinien. Les produits importés sont ceux qui ont le plus augmenté, mais la hausse se ressent aussi sur les produits de première nécessité, la viande, les légumes, ou celui du blé : la farine a subi une hausse de 14%, l’huile de friture est passée de 4 shekels le litre à 7 shekels, soit quasiment le double.

On craint aussi une augmentation significative du coût du carburant en raison des liens entre le marché palestinien et l'économie israélienne, également mise à mal par la pression mondiale sur les prix de l'énergie. Le principal problème, c’est que les salaires des Palestiniens n'ont pas suivi le rythme des fortes hausses de prix, un fardeau supplémentaire pour les familles à revenus moyens et faibles.

