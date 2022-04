Israël: le Premier ministre Naftali Bennett n'a plus de majorité à la Knesset

Le gouvernement israélien perd sa majorité parlementaire après la défection d'une députée à propos d'un sujet lié à la religion. D'autres parlementaires pourraient, eux aussi, faire défection, provoquant la chute de la coalition la plus éclectique qu'ait connu Israël.

De notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

C’est probablement la pire crise qu’ait connu le gouvernement du Premier ministre israélien Naftali Bennett puisqu'il ne bénéficie plus de majorité parlementaire. Avec tout juste 60 députés sur les 120 que compte la Knesset, le Parlement israélien, la coalition peut-être renversée au moindre vote. Seul répit pour le gouvernement : les vacances parlementaires à l’occasion de la Pâque juive.

C’est la cheffe de la coalition, Idit Silman, de Yamina, le parti de Bennett qui est à l’origine de la crise en raison de désaccords idéologiques : précisément de l’introduction de Hametz, du pain et des produits contenant de la levure dans les hôpitaux pendant la fête de Pâque.

Dans l’opposition de droite, Benyamin Netanyahu se frotte les mains. Et il appelle d’autres députés à claquer la porte de la coalition gouvernementale. Les commentateurs estiment cependant que si la coalition aura du mal à survivre, Netanyahu, lui, est loin de pouvoir former un nouveau gouvernement. Les regards sont maintenant tournés vers Benny Gantz, le ministre de la Défense, qui pourrait profiter de la situation pour réaliser son rêve : devenir Premier ministre !

