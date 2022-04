Manifestation à Kaboul contre le traitement des réfugiés afghans en Iran

Mardi, des dizaines d'Afghans ont manifesté à Kaboul contre l'Iran. Ils dénonçent les mauvais traitements infligés aux réfugiés afghans. La colère est montée d’un cran après la diffusion sur les réseaux sociaux de plusieurs vidéos qui montrent des afghans battus par des personnes comme Iraniennes.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Kaboul, Sonia Ghezali

Plusieurs vidéos circulent sur les réseaux sociaux. Sur l’une d’elle, on peut voir un très jeune homme violemment pris à partie par trois hommes qui tentent de le forcer à entrer dans le coffre de leur voiture. Sur une autre, on voit des silhouettes au sol se faire battre par des hommes en uniforme qui s’acharnent sur elles en leur assenant des coups de pied et en les frappant avec des matraques.

Les agresseurs sont présentés comme des Iraniens, les victimes seraient afghanes. Mais il est très difficile de vérifier ces informations. Dans un communiqué, l'ambassade iranienne à Kaboul les a jugées « sans fondement ».

Accusations régulières

Ces vidéos circulent depuis plusieurs semaines et sont devenues virales. Elles sont à l’origine de la colère qui a mené des dizaines de personnes à manifester dans les rues de Kaboul, le mardi 12 avril. À Herat, à quelques kilomètres de la frontière avec l’Iran, des dizaines de manifestants s’en sont pris au consulat iranien, mettant le feu à l’entrée du bâtiment.

Depuis la prise du pouvoir par les talibans, 800 000 Afghans auraient fui en Iran qui enregistraient déjà près de 3,4 millions de réfugiés afghans. Les garde-frontières iraniens sont régulièrement accusés de mauvais traitements et d’exactions. En mai 2020, 55 migrants afghans avaient été jetés dans la rivière Harirud alors qu'ils traversaient illégalement la frontière. Dix-huit cadavres seulement avaient été retrouvés. Les corps portaient des traces de tortures.

► À écouter aussi : Des Afghans de plus en plus nombreux à fuir leur pays pour l'Europe «via» l'Iran (14 novembre 2021)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne