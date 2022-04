Cisjordanie: à Jénine, une ambiance morose et des habitants prêts à «résister par tous les moyens»

« Opérations anti-terroristes musclées », selon l'armée israélienne, « incursions militaires illégales et meurtrières », selon les habitants de Jénine. Israël resserre l’étau sur cette ville du nord de la Cisjordanie occupée, d’où sont originaires les assaillants des deux dernières attaques contre des civils israéliens. Il y a des arrestations, des blessés. Depuis la fin mars, neuf jeunes de Jénine, dont des combattants armés, ont été tués par l’armée israélienne.

Avec notre envoyée spéciale à Jénine, Alice Froussard

À Jénine règne une ambiance assez étrange, très différente de celle de la ville en temps normal. Sur le marché, dans les rues commerçantes, tout est anormalement vide.

Depuis les dernières restrictions israéliennes, les commerçants locaux ne peuvent plus sortir de la ville, et surtout, les Palestiniens d’Israël ne peuvent plus y entrer alors que ce sont eux qui font vivre Jénine, ses restaurants, ses commerces, particulièrement en ce mois de Ramadan.

Résultat, l’iftar, le repas de la rupture du jeune est peu animé, et selon la Chambre de commerce, Jénine perd un million 200 000 dollars par jour à cause des restrictions. « C’est une punition collective », dit son directeur, ajoutant que cela ne fera qu’augmenter le chômage alors que l’économie se remet à peine des fermetures des checkpoints de l’an dernier à cause du coronavirus.

Des incursions quasi quotidiennes de l’armée israélienne ont lieu aux abords du camp de réfugiés et des altercations avec les Palestiniens se produisent chaque jour. Des barrages se dressent dans les rues étroites du camp pour empêcher la circulation des véhicules de l'armée. Des pneus, les uns sur les autres, ou des bennes de déchets sont placés en travers de la route.

Des affiches représentant des martyrs s'étalent sur les murs. Il y a en a beaucoup, ce sont des jeunes, principalement. Un habitant confie : « ici, dans chaque famille il y a au moins un mort, un blessé ou un prisonnier. »

Depuis un an, le camp est dans un état quasi insurrectionnel et beaucoup d’habitants disent comprendre les assaillants des deux dernières attaques à Bnei Brak et à Tel Aviv.

Soutien aux « lions » solitaires

« Ils ont été guidés par le désespoir, celui lié à l’occupation » disent-ils. « Vous voyez bien qu’ici, depuis 25 ans, ce sont des échecs… La diplomatie et les droits de l’Homme, ça ne marche pas… Alors nous on est prêts à résister par tous les moyens. »

Faut-il donc craindre une nouvelle intifada, ou plutôt une recrudescence de ce type d’attaques, solitaires, imprévisibles, par mimétisme, comme le craignent les Israéliens ?

C’est difficile à dire, mais à Jénine, en tout cas, on parle de ces assaillants non pas comme des loups solitaires, mais comme des lions solitaires, car le lion est un animal noble. Les habitants les soutiennent.

Plusieurs personnes qui connaissaient Raed Hazem, auteur de l’attaque de Tel Aviv, le présentent comme un jeune homme simple, calme, intelligent, qui ne s’affichait pas sur les réseaux sociaux avec des armes, et qui, surtout, n’était lié à aucune faction.

Les plus âgés font le parallèle avec le siège meurtrier et la bataille de Jénine, il y a pile vingt ans, lors de la seconde intifada, entre 2000 et 2005, et ils le disent : « là, tous les éléments sont réunis pour une nouvelle insurrection. »

