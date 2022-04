Tensions à Jérusalem: de nombreux blessés lors de heurts sur l'Esplanade des Mosquées

Des heurts ce vendredi 15 avril au matin entre manifestants palestiniens et policiers israéliens sur l'Esplanade des Mosquées à Jérusalem ont fait une vingtaine de blessés. Ces violences interviennent, comme l'année dernière, en plein mois de ramadan, et surtout après une série d'attaques en Israël, menées notamment par des Arabes israéliens liés à l'organisation État Islamique mais aussi à des Palestiniens originaire de Jénine en Cisjordanie.

Vendredi saint, le début de la pâque juive et le ramadan : le mélange est explosif à Jérusalem, rapporte notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul.

Des affrontements violents ont eu lieu sur l’Esplanade des Mosquées et ont causé de nombreux blessés côté palestinien et également chez les policiers israéliens.

Dans un premier bilan, le Croissant-Rouge palestinien avait fait état de sept blessés dans ces heurts matinaux dans la Vieille Ville de Jérusalem-Est, secteur palestinien occupé depuis 1967 par Israël, avant de rapidement revoir ce bilan à la hausse.

« Vingt blessés ont été transférés jusqu'à présent dans des hôpitaux de Jérusalem en lien avec les affrontements en cours (à l'Esplanade des Mosquées). Et il y a encore des blessés sur le site », a précisé le Croissant-Rouge palestinien.

De son côté, la police israélienne a indiqué que trois policiers ont été blessés.

Cela a commencé lors de la première prière de la journée, le Fajr, peu après quatre heure et demie du matin, avec des jets de pierre depuis l’Esplanade sur les fidèles juifs qui priaient en contrebas face au Mur des Lamentations.

La police a rétorqué avec des tirs de balles en caoutchouc avant de pénétrer dans la mosquée d’Al Aqsa, le troisième lieu saint de l’Islam, où s’étaient retranchés les manifestants palestiniens qui arboraient le drapeau du Hamas. Des gaz lacrymogènes et de grenades assourdissantes ont été tirés dans la mosquée même. Selon un photographe de l'AFP sur place, les affrontements étaient nourris et plus d'une centaine de Palestiniens lançaient des projectiles en direction des forces de l'ordre israéliennes.

Le Hamas et les autorités musulmanes ont réagi très fortement.

Depuis le 22 mars, Israël a été frappé par quatre attaques, les deux premières menées par des Arabes israéliens liés à l'organisation jihadiste État islamique (EI), et dont les trois auteurs ont été tués par les forces israéliennes. Deux autres attaques ont été perpétrées dans la région de la métropole Tel-Aviv par des Palestiniens originaires du secteur de Jénine, en Cisjordanie.

Ces attaques ont fait quatorze morts en Israël. En outre, 22 Palestiniens, dont des assaillants, ont été tués depuis cette date dans des violences, liées notamment à des « opérations de contreterrorisme » en Cisjordanie.

Jeudi, trois Palestiniens ont été tués dans des opérations israéliennes en Cisjordanie ayant fait aussi de nombreux blessés dont l'un a finalement succombé vendredi à ses blessures, a indiqué le ministère palestinien de la Santé.

(et avec AFP)

