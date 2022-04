Nouveaux heurts entre Palestiniens et Israéliens autour de la mosquée d'al-Aqsa

Des musulmans palestiniens devant le dôme du Rocher, près de la mosquée al-Aqsa, dans la vieille ville de Jérusalem ce dimanche 17 avril 2022. AFP - AHMAD GHARABLI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Plus d'une vingtaine de personnes ont été blessées, ce dimanche 17 avril, lors de heurts entre Palestiniens et Israéliens sur et autour de l'esplanade des Mosquées, à Jérusalem. Après de violents affrontements vendredi, de jeunes manifestants palestiniens ont voulu cette fois-ci protester, à l'ouverture, en ce jour de fête, de l'esplanade aux visiteurs juifs.