Abou Dhabi convoque l'ambassadeur israélien après de nouveaux heurts à Jérusalem-Est

L'ambassadeur israélien aux Émirats arabes unis a été convoqué mardi 19 avril par les autorités de la monarchie du Golfe. Cette convocation intervient dans le contexte des nouveaux heurts à Jérusalem-Est, secteur palestinien de la ville sainte occupé et annexé par l'État hébreu.

Avec notre correspondant à Dubaï, Nicolas Keraudren

Y a-t-il de l'eau dans le gaz entre les Émirats arabes unis et Israël ? Mardi 19 avril, la ministre émirienne pour la coopération internationale, Rim al-Hachémi, a convoqué l'ambassadeur israélien à Abou Dhabi, Amir Hayek. Une première depuis la normalisation des relations entre les deux pays il y a un an et demi.

Les Émirats ont exprimé leur « vive protestation » contre « les attaques et les incursions dans les lieux saints ayant entrainé des blessés parmi les civils ». La ministre a aussi appelé « à assurer une protection entière aux fidèles et à respecter le droit des Palestiniens à pratiquer leurs rites religieux », précise l'agence de presse officielle émirienne.

En plus de ces tensions diplomatiques, un imbroglio a aussi surgi dans ce contexte. Plusieurs médias israéliens ont largement relayé une information sur une prétendue participation de deux compagnies aériennes d'Abou Dhabi aux célébrations de l'indépendance de l'État hébreu.

Selon Etihad, l'une des entreprises concernées, cette information est « sans fondement ». Dans un communiqué, la compagnie nationale des Émirats affirme que sa participation à cet événement n'a jamais été prévue.

