Jordanie: le royaume hachémite sur une ligne de crête dans ses relations avec Israël

Amman, le 29 mars 2022: le roi Abdallah II de Jordanie recevait Benny Gantz, ministre israélien de la Défense. AFP - YOUSEF ALLAN

Les relations entre le royaume hachémite et Israël ne cessent de se dégrader. En cause, les affrontements sur l’esplanade des Mosquées à Jérusalem depuis maintenant une semaine. Le roi Abdallah II de Jordanie, chargé de la protection des lieux saints en Palestine, a fermement condamné l’attitude israélienne. Depuis, les tensions s’accumulent et le royaume alerte les autres pays arabes. Le gouvernement organisait jeudi une réunion d’urgence avec le comité interministériel arabe pour élaborer une réponse commune à la crise. La Tunisie, l’Algérie, l’Égypte ou encore le Qatar y étaient présents.