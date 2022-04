Une embarcation de migrants fait naufrage au large des côtes libanaises

Un enfant est mort et 45 personnes ont été secourues samedi après le naufrage d'un bateau transportant une soixantaine de migrants au large du Liban, où les traversées meurtrières se sont multipliées en raison d'une crise économique sans précédent. (image d'illustration)

Un bateau transportant une soixantaine de personnes a fait naufrage ce samedi au large des côtes libanaises. Une embarcation illégale, avec à son bord des familles d’exilés qui tentaient vraisemblablement de rejoindre l’Europe.

Avec notre correspondant à Tripoli, Noé Pignède

Le Liban s’enfonce inexorablement dan la pauvreté. Alors, de plus en plus d’habitants cherchent à fuir le pays. De nombreuses embarcations prennent chaque année la mer avec des migrants qui cherchent un avenir meilleur en Europe. L’ile de Chypre n’est qu’à 200 km des côtes libanaises.

L’itinéraire entre le Liban et Chypre est réputé plutôt sûr par les réseaux de passeurs libanais. Quelques heures de bateau seulement sur une embarcation de fortune pour pouvoir demander l’asile en Union européenne. Les naufrages sont rares : 1600 migrants ont tenté la traversée l’année dernière selon les Nations unies.

Beaucoup de réfugiés syriens mais aussi des Libanais, de plus en plus nombreux se risquent à prendre cette route, poussés par crise économique qui ravage le Liban. Les habitants s’enfoncent dans la misère. Plus de 80% vivent désormais sous le seuil de pauvreté. Une situation aggravée par l’inaction de la classe politique. Malgré les demandes de la communauté internationale depuis 2 ans, aucune réforme n’a été engagée.

Désespérés, les habitants du Liban cherchent donc un avenir meilleur sur le continent européen, qu’ils tentent de rejoindre au péril de leur vie. Ce samedi, 45 personnes sur les 60 qui avaient embarqué, ont pu être sauvées par l’armée libanaise, selon la direction du port de Tripoli. Les militaires indiquent avoir repêché le corps sans vie d’une petite fille d’un an et demi, morte noyée. Des recherches se poursuivent.

