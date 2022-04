Naufrage au large du Liban: «Ici, quel futur avons nous, moi et mes enfants ?»

Témoignage

Suite au naufrage d’un bateau de migrants au large des côtes libanaises, avec à son bord une soixantaine de personnes, l’armée libanaise continue de rechercher les corps des disparus. Ce dimanche, des émeutes ont éclaté dans la grande ville du nord du Liban contre la classe politique et l’armée, accusées de n’avoir rien fait pour éviter le drame. Depuis bientôt 3 ans, le Liban s’enfonce dans une crise économique profonde qui poussent de plus en plus d’habitants à prendre la mer au péril de leur vie.

Avec notre correspondant à Tripoli, Noé Pignède

Assis sur une chaise en plastique entouré de ses proches, Bilal Dandashi peine à retenir ses larmes. Avec sa famille, il a tenté ce week-end de prendre la mer direction l’Italie, à l’aide des passeurs qu’il avait payé 8 000 dollars mais leur embarcation a fait naufrage.

« Je voulais amener mes enfants dans un pays sûr, pour qu’ils aient un avenir meilleur. Donc on a pris la mer … Les gardes côtes libanais nous ont repéré : un de leur bateau a essayé de nous arrêter, mais on ne les a pas écouté. Alors ils ont foncé sur notre embarcation. Nous leur avons dit "laissez nous partir. Nous avons des enfants ! On meurt si on reste dans ce pays. Il n’y a même plus d’hôpital. Vous aussi vous avez faim et vous voulez quitter le pays. Laissez nous partir !" »

Ce naufragé accuse les militaires d’avoir laissé couler leur embarcation pour les empêcher de rejoindre l’Europe. Plusieurs membres de sa familles sont morts. Son épouse et deux de ses enfants sont toujours portés disparus. Le corps de sa belle soeur lui, a été retrouvé sur la plage rejeté par la mer. Désemparé, ce père de famille se retrouve seul avec deux enfants en bas âge. « Je voulais partir car ce pays n’a plus rien à nous offrir. Mais maintenant, que j’ai perdu ma famille je ne sais plus quoi faire. Ici, quel futur avons nous, moi et mes enfants ? »

Selon les nations unis, de plus en plus de libanais démunis tentent de rejoindre l’Europe par la mer. Un phénomène qui risque encore de s’amplifier dans les prochains mois, alors que le pays s’enfonce dans une crise sans fin.

