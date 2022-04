Erdogan acte la réconciliation turco-saoudienne en se rendant à Riyad

Le président turc Recep Tayyip Erdogan se rend à Riyad ce jeudi 28 avril en visite officielle, pour la première fois depuis le meurtre en 2018 du journaliste saoudien Jamal Khashoggi à Istanbul. Cette visite vise à sceller la réconciliation entre la Turquie et l'Arabie saoudite. Le président Erdogan espère notamment en tirer des bénéfices économiques.

Avec notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer

Début avril, la Turquie a exaucé l'une des principales demandes saoudiennes avant d'accueillir à Riyad le président Erdogan : enterrer l'affaire Khashoggi, le procès du meurtre du journaliste assassiné en octobre 2018 dans le consulat d'Arabie saoudite à Istanbul.

La justice turque, sur demande du pouvoir, a transféré l'affaire aux autorités saoudiennes, en dépit des protestations des proches de Jamal Khashoggi, notamment de sa fiancée turque.

Ce geste a permis de lever les dernières réticences de Riyad, en particulier celles du prince héritier Mohammed ben Salman, qu'Ankara avait mis en cause dans l'assassinat. Ce dernier devrait faire partie de la délégation qui recevra le président turc, attendu pour un entretien avec le roi Salman.

Recep Tayyip Erdogan compte sur cette réconciliation – à l'image de celles entreprises avec les Émirats arabes unis, Israël et l'Égypte – pour contribuer au redressement de l'économie turque, ébranlée par une inflation de plus de 60% sur un an. Sous le coup d'un boycott informel, les exportations turques vers l'Arabie saoudite avaient chuté de plus de 90% depuis l'assassinat de Jamal Khashoggi.

