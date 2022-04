Syrie: neuf morts dans des frappes israéliennes, le plus lourd bilan depuis le début de l’année

Un F-16 de l'armée israélienne à la base aérienne de Ramon dans le désert du Negev en 2013. (Image d'illustration) AFP - JACK GUEZ

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Neuf personnes ont été tuées dans des frappes en Syrie, attribuées à Israël. Au moins quatre soldats syriens auraient été tués. Il s’agit des raids les plus meurtriers depuis le début de l’année, rapporte l’Observatoire syrien des droits de l’homme. Selon l’OSDH, les bombardements ont visé un dépôt de munitions et plusieurs positions militaires liées à l’Iran, allié du régime de Damas et ennemi juré de l’État hébreu. Israël ne commente presque jamais ses interventions en Syrie.