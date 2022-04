Fortes tensions après la mort d’un Israélien et d’un Palestinien en Cisjordanie

Un Palestinien tire dans l'air pendant les funérailles d'Yahia Edwan, le 30 avril 2022 à Azzoun, tué quelques heures plus tôt par l'armée israélienne, selon le gouvernement palestinien. AP - Nasser Nasser

Après de nouveaux heurts sur l’esplanade des Mosquées dans la vieille ville de Jérusalem, un Israélien a été mortellement blessé vendredi 29 avril au soir à l’entrée d’une colonie de peuplement en Cisjordanie et un Palestinien a été tué lors d’affrontements avec l’armée israélienne dans un village non loin de là, quelques heures plus tard. La tension reste forte en ces derniers jours du ramadan.