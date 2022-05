Sergueï Lavrov parle de «juifs antisémites» en Ukraine et provoque l’indignation en Israël

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

De la colère, mais surtout de la stupéfaction. Forcé de justifier l'intervention militaire russe, Sergueï Lavrov a notamment affirmé que même si le président ukrainien Volodymyr Zelensky est juif, cela n'enlève rien au caractère nazi de l'Ukraine. Et le ministre russe d’ajouter : « Hitler avait du sang juif et parmi les pires antisémites, il y a des juifs. »

Naturellement, ces propos du ministre russe des Affaires étrangères ont été mal reçus en Israël. La réaction de Yair Lapid, son homologue israélien, ne s’est pas faite attendre. « Ce sont des propos impardonnables, scandaleux, et c’est aussi une terrible erreur historique. Nous attendons des excuses. L’ambassadeur de Russie va être convoqué au ministère pour un entretien pas commode », a-t-il annoncé.

Réactions du même acabit à Yad Vashem, le mémorial de la Shoah à Jérusalem, où l’on parle de propos délirants, dangereux et dignes de toute condamnation.

Foreign Minister Lavrov’s remarks are both an unforgivable and outrageous statement as well as a terrible historical error. Jews did not murder themselves in the Holocaust. The lowest level of racism against Jews is to accuse Jews themselves of antisemitism.