Israël: attaque meurtrière à Elad, le jour de la fête nationale

La police et les médecins israéliens sur les lieux de l'attaque dans la ville d'Elad, jeudi 5 mai 2022. AFP - AHMAD GHARABLI

Texte par : RFI

Nouvel attentat anti-israélien dans la petite ville de Elad, où vivent majoritairement des ultra-orthodoxes. Deux individus ont attaqué à la hache et à l'arme automatique plusieurs passants. Bilan provisoire : trois morts et quatre blessés graves. Les deux assaillants sont activement recherchés par d'importantes forces de la police et de l'armée israéliennes. Selon des informations non confirmées, ils seraient originaires de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie.