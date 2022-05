Journaliste d'Al Jazeera tuée à Jénine: Israël demande un examen de la balle, les pays arabes une enquête indépendante

A l’ONU, les pays arabes ont réclamé une «enquête internationale indépendante»

Les appels à une enquête transparente se sont multipliés hier, après la mort de la journaliste américano-palestinienne Shireen Abu Akleh. A l’ONU, les pays arabes ont réclamé une « enquête internationale indépendante » et parlé d’un « assassinat », rapporte notre correspondante à New York, Carrie Nooten.



L’ambassadeur palestinien Riyad Mansour a été touché par l'indignation exprimée par ses homologues depuis l’annonce de la mort de Shireen Abu Akleh, il aimerait toutefois qu’elles soient transformées en actions concrètes. Avec une déclaration du Conseil de sécurité, et avant tout, la tenue d’une enquête internationale indépendante. « Nous la voulons internationale, car nous rejetons le fait qu’Israël puisse mener une enquête crédible comme elle l’affirme… Ce sont les criminels, et les criminels ne peuvent enquêter sur eux-mêmes. Et nous la voulons internationale pour que nous puissions élucider ce crime », a-t-il déclaré.

Pour le représentant de la Ligue des pays arabes, c’est une étape de plus dans l’escalade menée par Israël depuis le Ramadan - rendue possible par le coup d’arrêt au processus de paix. « Tant qu’il n’y a pas d’horizon politique pour le processus de paix en vue, tant que les grandes puissances ne portent pas assez leur attention sur la situation au Moyen-Orient, et se concentrent uniquement sur l’Ukraine, alors cette situation misérable, cette misérable confrontation entre les parties perdurera », a assuré Maged Abdelaziz. Les pays arables ont réclamé à ce que le Quartet se réactive sur le dossier.