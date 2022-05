Législatives au Liban: sur fond de crise les indépendants rêvent d’une percée

Najat Aoun-Saliba, candidate sur une liste d’indépendants pour les élections législatives du dimanche 15 mai au Liban. © Nicolas Falez/RFI

Texte par : Nicolas Falez

Les électeurs libanais se rendent aux urnes dimanche pour élire les 128 députés du Parlement de Beyrouth. Un scrutin se déroule sur fond de crise économique et sociale catastrophique, entre pénurie d’électricité, dévaluation de la Livre et hyperinflation. Il s'agit des premières élections depuis le mouvement de contestation de 2019, réclamant le départ d'une classe politique jugée corrompue et responsable de la dégradation de la situation.