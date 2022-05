Émirats arabes unis: déplacement express d’Emmanuel Macron, pour rendre hommage à son homologue décédé

Aux Émirats arabes unis, les dirigeants du monde entier se succèdent pour rendre hommage au président cheikh Khalifa ben Zayed Al-Nahyane mort vendredi dernier à l'âge de 73 ans. Emmanuel Macron est l’un d‘entre eux. Son déplacement à Abu Dhabi, ce 15 mai 2022, a poussé Jean Castex, le Premier ministre, à annuler le sien au Vatican. Preuve du rôle stratégique des Émirats pour le président français.

Avec notre correspondant à Dubaï, Nicolas Keraudren

Il est le premier dirigeant occidental à se rendre à Abu Dhabi pour « présenter ses sincères condoléances au peuple des Émirats ». Ce dimanche matin, Emmanuel Macron s'est entretenu avec son homologue Mohamed ben Zayed. Aussi surnommé « MBZ », le nouveau président de cette fédération composée de sept émirats succède à son frère, cheikh Khalifa ben Zayed Al-Nahyane, dont la mort a été annoncée vendredi.

Cette visite dans la capitale des Émirats témoigne des liens très étroits entre Paris et la monarchie du Golfe et aussi entre les deux dirigeants. Sous le premier quinquennat du président français, Abu Dhabi est devenu l’allié stratégique de la France dans cette région. Notamment sur les volets culturels et éducatifs. Mais aussi et surtout sur le plan militaro-industriel puisque la France dispose d‘une base aéronavale dans ce pays.

En décembre dernier, Emmanuel Macron s’était par ailleurs déjà rendu aux Émirats. Au cours de cette visite, l‘avionneur français Dassault avait signé le plus important contrat militaire de son histoire. Près de 80 avions de chasse Rafale avait été vendu aux Émirats contre la somme record de 16 milliards d’euros.

