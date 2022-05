Émirats arabes unis: la grogne des travailleurs des plateformes de livraison à domicile

À Dubaï, la capitale économique des Emirats arabes unis, des livreurs travaillant pour le compte de grandes plateformes de livraison à domicile ont mené une grève afin d‘obtenir de meilleurs salaires. Une mobilisation rare dans ce pays dont l'économie repose sur le travail de millions de travailleurs immigrés, car la loi interdit les syndicats et les manifestations publiques.

De notre correspondant dans la région du Golfe

Tout a commencé il y a deux semaines, dimanche 1er mai, Journée internationale des travailleurs et aussi dernier week-end du mois sacré du ramadan, lorsque plusieurs centaines de livreurs Deliveroo se sont mis en grève. Ils protestaient contre la baisse du tarif de la livraison et l‘augmentation du temps de travail décidées par l‘entreprise britannique. Le lendemain, ces travailleurs ont finalement obtenu gain de cause. Puisque la direction locale de la plateforme a fait marche arrière.

Touchés par la guerre en Ukraine

Certainement portés par cet élan, les livreurs de l‘entreprise concurrente Talabat, la branche locale de la société allemande Delivery Hero, se sont eux aussi mis en grève la semaine dernière. Ils réclament quant à eux une augmentation du tarif de la livraison. Mais cette demande n‘a pas encore été satisfaite. Dans un communiqué, l‘entreprise a d‘ailleurs dénoncé cette grève estimant que « ce n‘est pas une manière constructive de demander des améliorations ». Même si elle reconnait par ailleurs « que les réalités économiques et politiques changent constamment » et elle se dit aussi à l‘écoute de ses livreurs.

Il faut dire que l‘inflation - conséquence directe de la guerre en Ukraine - touche aussi ce richissime État pétrolier du Golfe, c‘est d‘ailleurs le principal argument avancé par ces travailleurs souvent originaires du sous-continent indien.

En l‘état actuel, les livreurs de Deliveroo reçoivent 10 dirhams et 25 centimes pour une livraison, soit un peu plus de 2 euros 50. Ceux de Talabat touchent pour la même prestation 7 dirhams et 50 centimes, soit un peu moins de deux euros.

Le silence des autorités

Pour travailler, ces livreurs doivent notamment payer de leur poche l‘essence. Or, depuis le début de l‘année, les prix du carburant ont augmenté de plus de 30% dans ce pays producteur de pétrole. Et les grandes institutions financières internationales prédisent aussi une importante hausse des prix à la consommation pour l‘année 2022.

Résultat : les faibles salaires de ces travailleurs, dont les familles restées au pays dépendent financièrement, sont amputés d‘une importante somme. Sans compter que certains livreurs, employés par une société tierce, disent aussi avoir payé des frais pour obtenir leur visa de travail. Une pratique pourtant interdite par la loi fédérale des Emirats.

Ces deux mouvements de grève ont eu un écho car ils ont été largement relayés par certains livreurs eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Les médias locaux, dont le grand quotidien anglophone The National, ont aussi évoqué ces événements dans leurs colonnes. Il faut dire que les livreurs grévistes ont paralysé le temps d‘une soirée ces services de livraison à domicile. Des services très sollicités dans les sociétés du Golfe.

Les autorités locales sont, quant à elles, restées silencieuses.

