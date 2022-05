Liban: les partis traditionnels reviennent en force au Parlement malgré la percée de la contestation

Analyse

Les premières élections législatives au Liban depuis le début de la crise, en 2019, ont été marquées par un retour des partis traditionnels, une percée de candidats de la contestation et une forte abstention chez les sunnites. Décryptage.

De notre correspondant à Beyrouth,

« Mes sentiments sont partagés. Je ne sais plus si je dois me réjouir de la percée opérée par certains candidats issus du mouvement de contestation ou être déçue du fait que la classe politique traditionnelle tire finalement son épingle du jeu ». Le commentaire de Sylva, architecte d’une trentaine d’année, qui a participé aux vastes manifestations anti-pouvoir, résume avec pertinence le résultat des élections législatives organisées dimanche 15 mai au Liban.

Ce premier scrutin depuis le début de la contestation, en octobre 2019, s’est déroulé sans incident majeur, à l’ombre de mesures de sécurité renforcée prise par l’armée, qui a déployé des dizaines de milliers d’hommes sur l’ensemble du territoire.

Ces trois dernières années, les Libanais ont fait assumer à la classe politique l’effondrement de leur pouvoir d’achat, l’explosion du chômage, la perte de leurs épargnes en banque et l’appauvrissement généralisé qui touche désormais 80% de la population.

Cette colère ne s’est toutefois pas manifestée par un raz-de-marée électoral dans l’intention de balayer les partis traditionnels, jugés responsables des malheurs des Libanais.

Le taux de participation des résidents qui s’est élevé à 41%, en recul de six points par rapport aux législatives de 2018, a profité aux partis traditionnels. « Je suis déçu par Michel Aoun pour qui j’ai voté ces quinze dernières années, explique Tony, ancien cadre du Courant patriotique libre (CPL) fondé par le chef de l’État, aujourd’hui dirigé par son gendre Gebran Bassil. Mais je ne donnerais pas ma voix pour autant aux autres partis ou candidats. Je préfère m’abstenir ».

Les grandes familles politiques ont la vie dure

Malgré le ressentiment d’une bonne partie des Libanais, les partis traditionnels, au pouvoir ou dans l’opposition, et que l’on donnait pour mort il y a deux ans, ont tiré leur épingle du jeu. Ils resteront majoritaires dans le nouveau Parlement. Les représentants des grandes familles qui dominent la vie politique depuis des décennies, parfois depuis plus d’un siècle, comme les Joumblatt (druze), Gemayel, Frangié, el-Khazen (maronites), ont également été réélus.

Sur un plan arithmétique, le perdant de ces élections est le CPL. Avec une quinzaine d’élus sur les 128 députés que compte le Parlement, l’allié du Hezbollah voit son groupe parlementaire amputé de plusieurs sièges. Il ne peut plus se prévaloir d’avoir le plus important bloc chrétien.

Ce titre revient à son rival et ennemi juré du Hezbollah, les « Forces libanaises », qui sont sans doute les grands vainqueurs de ce scrutin avec un bloc d’une vingtaine de députés chrétiens. Samir Geagea avait anticipé cette victoire dès dimanche soir, affirmant que son parti était désormais la plus importante formation chrétienne du pays. Des propos qu’il faut placer dans le contexte de la prochaine élection présidentielle, prévue fin octobre. La plus haute fonction de l’État est traditionnellement occupée par un chrétien maronite.

Gebran Bassil aussi avait revendiqué la victoire tout en reconnaissant à demi-mots que son bloc sortirait diminué de cette consultation. « L’idée d’éliminer le CPL a échoué, car notre bloc représentera toutes les régions libanaises », a-t-il dit. Le gendre du président Aoun a affirmé que son parti était victime d’une « guerre menée par les États-Unis et Israël ».

Le Hezbollah et Amal raflent tous les sièges chiites

Le Hezbollah, objet de toutes les attentions au Liban et ailleurs, ne sort ni vainqueur ni vaincu de ce scrutin. Le parti pro-iranien, qui dispose d’une redoutable branche armée pour « défendre le Liban contre Israël », ne parviendra pas à maintenir avec ses alliés des autres communautés une majorité au Parlement. En même temps, il a raflé avec le mouvement Amal les 27 sièges réservés aux chiites, ce qui en fait avec son allié les représentants exclusifs de cette communauté. Cela signifie que le président sortant de la Chambre (un poste réservé aux chiites), Nabih Berry, sera sans doute reconduit.

Autre fait marquant de ces élections, la percée des candidats issus de la contestation, qui remportent une douzaine de sièges revenant à différentes communautés. Leur présence au Parlement sera significative, mais pas suffisante pour imposer des réformes ou initier un changement politique sans alliances avec des partis traditionnels.

La faible participation des électeurs sunnites retient aussi l’attention des observateurs. À Beyrouth et dans les grandes villes du pays, les membres de cette communauté se sont rendus aux urnes moins nombreux qu’à l’accoutumée, malgré les appels de Dar al-Fatwa, la plus haute instance religieuse sunnite du pays, et les efforts de mobilisation déployés par l’ambassadeur d’Arabie saoudite, Walid al-Boukhari, renvoyé d’urgence à Beyrouth en avril.

La bouderie des sunnites est un signe de solidarité avec leur leader, l’ancien Premier ministre Saad Hariri, poussé à une retraite politique anticipé par l’Arabie saoudite en janvier.

Le morcellement est la principale caractéristique du paysage post-électoral, ce qui laisse craindre une plus grande polarisation politique. Cela va probablement se traduire par des blocages institutionnels, à l’heure où le Liban a urgemment besoin d’un pouvoir exécutif disposant d’une vaste marge de manœuvre pour adopter les réformes indispensables à une relance de l’économie.

