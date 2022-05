Liban: à quels changements s’attendre au lendemain des élections législatives?

Panneau d'affichage représentant le président du Parlement libanais, Nabih Berri, avec l'inscription «Un homme de modération et d'unité nationale» à al-Ghaziyeh, dans le sud du Liban, le 21 avril 2022. Photo prise le 21 avril 2022.

Au terme des élections législatives, le Hezbollah et ses alliés des autres communautés ont perdu la majorité qu’ils détenaient depuis 2018. Plus d’une douzaine de candidats, sur les 128 que compte le Parlement, sont issus du mouvement de contestation contre la classe politique. Ces élections apporteront-elles un changement ?

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

L’inamovible Nabih Berry, qui dirige le législatif depuis plus d’un quart de siècle, sera probablement reconduit faute d’alternative pour l’opposition et les élus de la contestation. Le Hezbollah et « Amal », dirigé par ce fin limier de la politique, aujourd’hui âgé de 84 ans, ont raflé les 27 sièges réservés aux chiites, la communauté dont est issu le président de la Chambre. Nabih Berry est leur candidat perpétuel.

Collègues coriaces et regardants

Ce qui changera, c’est la composition du bureau de la Chambre, chargé de préparer l’ordre du jour des séances parlementaires. Nabih Berry n’aura plus les mains aussi libres que par le passé. Il devra compter avec des collègues coriaces et regardants, qui voudront avoir leur mot à dire.

L’élection de 13 candidats se réclamant de la contestation pourrait initier une dynamique inhabituelle au Parlement. Parmi les élus de la contestation figurent en effet des experts dans différents domaines et des militants de la première heure. Leur nombre est suffisant pour saisir le Conseil constitutionnel et faire des propositions de loi.

Un optimisme mesuré

Mais l’optimisme doit rester mesuré, car le Parlement reste largement dominé par les partis traditionnels et les représentants des vieilles familles politiques libanaises.

